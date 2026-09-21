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Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка

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Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 3
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 4
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 5
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 6
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 7
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 8
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 9
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 10
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 11
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 12
Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Hello Young Lovers
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 3
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 4
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 5
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 6
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 7
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 8
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 9
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 10
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 11
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 12
  • Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695860
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Hello Young Lovers
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Dick Around, Perfume, The Very Next Fight, (Baby, Baby) Can I Invade Your Country, Rock, Rock, Rock, Metaphor, Waterproof, Here Kitty, Aliens, The Notre Dame Cathedral
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка

"Hello Young Lovers" - двадцатый студийный альбом Sparks, вышедший в 2006 году. Альбом оказался самым коммерчески успешным в дискографии группы, начиная с 70-х и достиг 66 строчки UK Album Chart. Сингл "(Baby, Baby) Can I Invade Your Country", вошедший в альбом, занял 10 строчку в британском независимом чарте синглов. Ремастированное переиздание 2022 года. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл "This Town Ain't Big Enough for Both Of Us" даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.

Отзывы о товаре Sparks - Hello Young Lovers (4050538696981) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Hello Young Lovers
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Dick Around, Perfume, The Very Next Fight, (Baby, Baby) Can I Invade Your Country, Rock, Rock, Rock, Metaphor, Waterproof, Here Kitty, Aliens, The Notre Dame Cathedral
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Hello Young Lovers" - двадцатый студийный альбом Sparks, вышедший в 2006 году. Альбом оказался самым коммерчески успешным в дискографии группы, начиная с 70-х и достиг 66 строчки UK Album Chart. Сингл "(Baby, Baby) Can I Invade Your Country", вошедший в альбом, занял 10 строчку в британском независимом чарте синглов. Ремастированное переиздание 2022 года. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Несмотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл "This Town Ain't Big Enough for Both Of Us" даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
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Отзывы


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