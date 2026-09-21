Heartbreaker, Cant Take That Away (Mariahs Theme), Bliss, How Much, After Tonight, Cant Take That Away (Mariahs Theme) (Live at VH1 Divas 2000), Love Hangover / Heartbreaker (Live at VH1 Divas 2000) X-Girlfriend, Heartbreaker (Remix), Vulnerability (Interlude), Against All Odds (Take A Look At Me Now), Crybaby, Did I Do Thatx, Petals, Rainbow (Interlude), Thank God I Found You, Rainbows End, Thank God I Found You (Make It Last Remix), Against All Odds (Take A Look at Me Now), How Much (So So Def

Heartbreaker, Cant Take That Away (Mariahs Theme), Bliss, How Much, After Tonight, Cant Take That Away (Mariahs Theme) (Live at VH1 Divas 2000), Love Hangover / Heartbreaker (Live at VH1 Divas 2000) X-Girlfriend, Heartbreaker (Remix), Vulnerability (Interlude), Against All Odds (Take A Look At Me Now), Crybaby, Did I Do Thatx, Petals, Rainbow (Interlude), Thank God I Found You, Rainbows End, Thank God I Found You (Make It Last Remix), Against All Odds (Take A Look at Me Now), How Much (So So Def

Описание товара Mariah Carey - Rainbow (coloured) (0196588928819) виниловая пластинка

Rainbow — седьмой студийный альбом Мэрайи Кэри, в который вошли хиты №1 «Heartbreaker» (при участии Jay-Z), «Thank God I Found You» (при участии Joe &amp; 98 Degrees), мировой хит-кавер на песню «Against All Odds» и другие фавориты фанатов. Издание, посвященное 25-летию мультиплатиновой пластинки Мэрайи, выпущено на цветном виниле и содержит редкие фотографии той эпохи.. Этот подарочное издание включает несколько бонусных треков, включая «Rainbows End», совершенно новую запись.