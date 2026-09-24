Top.Mail.Ru
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 1
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 2
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 3
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Powder Dry
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 2
  • Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 3
  • Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Powder Dry
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rock Hudson, Lost / Not Lost, When Summer Comes, Idiots at Large, A Stand-Up for the Dying Old Crawler, Heartbreak Notes, Ghost Of A Kiss, Summer Turned, You Can Always Disappear, Powder Dry, Films of Our Youth, This Way Now, I Was There, The Film Of Our Youth, Built To Last
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка

Powder Dry — новый альбом английский певца и автора песен Тима Боунесса, известного по своей работе в составе группы No-Man. Лимитированное издание на желтом виниле.. Боунесс говорит о заглавном треке: «Как и все на альбоме „Powder Dry“, песня родилась из попытки максимально точно запечатлеть мимолетное чувство. На этот раз настроение было мрачным, и в миксе есть что-то от колючего пост-панка и электро-попа начала 1980-х, что пленило меня в подростковом возрасте. Joy Division, The Cure, The The и т. д. Альбом Powder Dry была полностью спродюсирован, написан и исполнен Боунессом и сведен (в стерео и объемном звуке) партнером Боунесса Стивеном Уилсоном. «Я имел удовольствие работать над большинством сольных альбомов Тима, и для меня этот — лучший и самый креативный из всех, отчасти потому, что на этот раз это действительно сольный альбом, демонстрирующий не только его уникальный голос, но и его особый подход к продюсированию и исполнению. Это абсолютно Тим!» (Стивен Уилсон)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644824277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tim Bowness
Альбом (сингл)
Powder Dry
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rock Hudson, Lost / Not Lost, When Summer Comes, Idiots at Large, A Stand-Up for the Dying Old Crawler, Heartbreak Notes, Ghost Of A Kiss, Summer Turned, You Can Always Disappear, Powder Dry, Films of Our Youth, This Way Now, I Was There, The Film Of Our Youth, Built To Last
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Powder Dry — новый альбом английский певца и автора песен Тима Боунесса, известного по своей работе в составе группы No-Man. Лимитированное издание на желтом виниле.. Боунесс говорит о заглавном треке: «Как и все на альбоме „Powder Dry“, песня родилась из попытки максимально точно запечатлеть мимолетное чувство. На этот раз настроение было мрачным, и в миксе есть что-то от колючего пост-панка и электро-попа начала 1980-х, что пленило меня в подростковом возрасте. Joy Division, The Cure, The The и т. д. Альбом Powder Dry была полностью спродюсирован, написан и исполнен Боунессом и сведен (в стерео и объемном звуке) партнером Боунесса Стивеном Уилсоном. «Я имел удовольствие работать над большинством сольных альбомов Тима, и для меня этот — лучший и самый креативный из всех, отчасти потому, что на этот раз это действительно сольный альбом, демонстрирующий не только его уникальный голос, но и его особый подход к продюсированию и исполнению. Это абсолютно Тим!» (Стивен Уилсон)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Tim Bowness - Powder Dry (coloured) (0802644824277) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...