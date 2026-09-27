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Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Feedback 86
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hackett - Feedback &#039;86 (0196588701818) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588701818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Feedback 86
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cassandra, Prizefighters, Slot Machine, Stadiums of the Damned, Don T Fall Oh How I Love You, Notre Dame Des Fleurs, The Gulf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка

Переиздание на виниле Feedback 86 — пятнадцатого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 2000 году.. Альбом представляет собой сборник песен, написанных в 1986 году, но отложенных до этого выпуска. В альбоме приняли участие певица Бонни Тайлер, гитарист Queen Брайан Мэй, вокалист группы Manfred Mann’s Earth Band Крис Томпсон, а также участники Marillion Иэн Мосли и Пит Тревавас.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588701818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Feedback 86
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cassandra, Prizefighters, Slot Machine, Stadiums of the Damned, Don T Fall Oh How I Love You, Notre Dame Des Fleurs, The Gulf
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание на виниле Feedback 86 — пятнадцатого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 2000 году.. Альбом представляет собой сборник песен, написанных в 1986 году, но отложенных до этого выпуска. В альбоме приняли участие певица Бонни Тайлер, гитарист Queen Брайан Мэй, вокалист группы Manfred Mann’s Earth Band Крис Томпсон, а также участники Marillion Иэн Мосли и Пит Тревавас.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Feedback '86 (0196588701818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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