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Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка

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Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 3
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 4
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 5
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 6
Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Early Underground
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 6
  • Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714722
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Early Underground
Жанр
House
Трек-лист
Barracuda–Besame, Brainstorm (3)–Rock The House, Brainstorm (3)–Move The Colors, U.H.F.–UHF3, Barracuda–Party Time, U.H.F.–Protect Write, Moby–Go (Original), Voodoo Child–Permanent Green, Voodoo Child–Voodoo Child, Barracuda–Drug Fits The Face, Moby–Time Signature, U.H.F.–Peace Head, Barracuda–Barracuda, Moby–Mobility, Voodoo Child–M-Four
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка

Выпущенный в 1993 году, альбом « Early Underground » представляет собой сборник треков, ранее издававшихся только на CD группой Moby под псевдонимами Barracuda Brainstorm UHF и Voodoo Child. Это лимитированное издание представляет собой двойной винил и никогда ранее не издавалось на виниле. Моби родился в 1965 году в Гарлеме, Нью-Йорк, в доме престарелых Richard Melville Hall. Его отец дал ему прозвище «Моби», когда ему было 10 минут, в связи с его наследственным родством с Германом Мелвиллом. Моби начал играть классическую музыку и изучать теорию музыки в возрасте 9 лет, а затем, в начале 80-х, достиг музыкального совершенства на панк-рок-сцене Нью-Йорка и его окрестностей. Он выпустил свой первый сингл « Go » в 1991 году (который был назван одним из лучших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone») и с тех пор записывает альбомы. Он продал более 20 000 000 альбомов по всему миру. Помимо записи собственных записей, Моби также продюсировал и делал ремиксы для таких разных артистов, как Дэвид Боуи, Public Enemy, Оззи Осборн, The Beastie Boys и Daft Punk, и это лишь некоторые из них. Моби также сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая The Humane Society, Emily's List, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Институт музыки и неврологических функций, и поддерживает их.

Отзывы о товаре Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Early Underground
Жанр
House
Трек-лист
Barracuda–Besame, Brainstorm (3)–Rock The House, Brainstorm (3)–Move The Colors, U.H.F.–UHF3, Barracuda–Party Time, U.H.F.–Protect Write, Moby–Go (Original), Voodoo Child–Permanent Green, Voodoo Child–Voodoo Child, Barracuda–Drug Fits The Face, Moby–Time Signature, U.H.F.–Peace Head, Barracuda–Barracuda, Moby–Mobility, Voodoo Child–M-Four
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Выпущенный в 1993 году, альбом « Early Underground » представляет собой сборник треков, ранее издававшихся только на CD группой Moby под псевдонимами Barracuda Brainstorm UHF и Voodoo Child. Это лимитированное издание представляет собой двойной винил и никогда ранее не издавалось на виниле. Моби родился в 1965 году в Гарлеме, Нью-Йорк, в доме престарелых Richard Melville Hall. Его отец дал ему прозвище «Моби», когда ему было 10 минут, в связи с его наследственным родством с Германом Мелвиллом. Моби начал играть классическую музыку и изучать теорию музыки в возрасте 9 лет, а затем, в начале 80-х, достиг музыкального совершенства на панк-рок-сцене Нью-Йорка и его окрестностей. Он выпустил свой первый сингл « Go » в 1991 году (который был назван одним из лучших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone») и с тех пор записывает альбомы. Он продал более 20 000 000 альбомов по всему миру. Помимо записи собственных записей, Моби также продюсировал и делал ремиксы для таких разных артистов, как Дэвид Боуи, Public Enemy, Оззи Осборн, The Beastie Boys и Daft Punk, и это лишь некоторые из них. Моби также сотрудничает с различными некоммерческими организациями, включая The Humane Society, Emily's List, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Институт музыки и неврологических функций, и поддерживает их.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Early Underground (5060236636706) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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