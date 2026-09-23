OST - Natural Born Killers (Various Artists) (0600753554180) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Natural Born Killers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 626585
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753554180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Natural Born Killers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Waiting for the Miracle (Leonard Cohen), Shitlist (L7), Moon Over Greene County (Dan Zanes), Rock N Roll NiEr (Patti Smith), Sweet Jane (Cowboy Junkies), You Belong to Me (Bob Dylan), The Trembler (Duane Eddy), Burn (Nine Inch Nails), Route 666, Totally Hot, Back in Baby's Arms (Patsy Cline), Taboo (Peter Gabriel and Nusrat Fateh Ali Khan), Sex Is Violent (Jane's Addiction), History (Repeats Itself) (A.O.S.), Something I Can Never Have (Nine Inch Nails), I Will Take You Home (Russel Means), Drum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Natural Born Killers (Various Artists) (0600753554180) виниловая пластинка
"Natural Born Killers: A Soundtrack For An Oliver Stone Film" - оригинальный саундтрек к культовому фильму Оливера Стоуна по сценарию Квентина Тарантино «Прирождённые убийцы» (Natural Born Killers) 1994 года.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753554180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Natural Born Killers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Waiting for the Miracle (Leonard Cohen), Shitlist (L7), Moon Over Greene County (Dan Zanes), Rock N Roll NiEr (Patti Smith), Sweet Jane (Cowboy Junkies), You Belong to Me (Bob Dylan), The Trembler (Duane Eddy), Burn (Nine Inch Nails), Route 666, Totally Hot, Back in Baby's Arms (Patsy Cline), Taboo (Peter Gabriel and Nusrat Fateh Ali Khan), Sex Is Violent (Jane's Addiction), History (Repeats Itself) (A.O.S.), Something I Can Never Have (Nine Inch Nails), I Will Take You Home (Russel Means), Drum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Natural Born Killers: A Soundtrack For An Oliver Stone Film" - оригинальный саундтрек к культовому фильму Оливера Стоуна по сценарию Квентина Тарантино «Прирождённые убийцы» (Natural Born Killers) 1994 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Natural Born Killers (Various Artists) (0600753554180) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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