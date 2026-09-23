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Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка

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Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol. 2 (Live In Norwich 1998)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599056
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538707762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol. 2 (Live In Norwich 1998)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка

Limited Edition, Blue Transparent. 1 Bomber 3:13. 2 No Class 2:36. 3 Im So Bad (Baby I Dont Care) 3:22. 4 Over Your Shoulder 3:37. 5 Civil War 3:26. 6 Take The Blame 4:20. 7 The Chase Is Better Than The Catch 4:45. 8 Nothing Up My Sleeve 3:46. 9 Born To Raise Hell 5:13. 10 Shine 4:00. 11 Love For Sale 4:44. 12 Dead Men Tell No Tales 2:35. 13 Overnight Sensation 3:53. 14 Sacrifice 3:43. 15 Too Late Too Late 2:45. 16 Orgasmatron 6:12. 17 Stone Dead Forever 5:06. 18 Going To Brasil 2:19. 19 Killed By Death 7:11. 20 Iron First 3:53. 21 Ace Of Spades 3:47. 22 Overkill 5:34.

Отзывы о товаре Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538707762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
The Lost Tapes Vol. 2 (Live In Norwich 1998)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Limited Edition, Blue Transparent. 1 Bomber 3:13. 2 No Class 2:36. 3 Im So Bad (Baby I Dont Care) 3:22. 4 Over Your Shoulder 3:37. 5 Civil War 3:26. 6 Take The Blame 4:20. 7 The Chase Is Better Than The Catch 4:45. 8 Nothing Up My Sleeve 3:46. 9 Born To Raise Hell 5:13. 10 Shine 4:00. 11 Love For Sale 4:44. 12 Dead Men Tell No Tales 2:35. 13 Overnight Sensation 3:53. 14 Sacrifice 3:43. 15 Too Late Too Late 2:45. 16 Orgasmatron 6:12. 17 Stone Dead Forever 5:06. 18 Going To Brasil 2:19. 19 Killed By Death 7:11. 20 Iron First 3:53. 21 Ace Of Spades 3:47. 22 Overkill 5:34.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Lost Tapes Vol.2 (Live In Norwich 1998) (coloured) (4050538707762) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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