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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667201
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602465223651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка

Виниловая пластинка от Interscope — это идеальное приобретение для ценителей зарубежной поп-музыки. Данное издание выполнено в стандартной версии и представлено в классическом формате LP на 12-дюймовом носителе. Винил черного цвета, что придает ему традиционную элегантность и стиль. Эта пластинка сохраняет свою первозданную новизну благодаря состоянию Still Sealed (SS), как для самого винила, так и для его конверта. Это гарантирует целостность и безупречное качество звучания, так как диск и обложка не подвергались вскрытию или использованию. Бренд Interscope, известный своими релизами и пристальным вниманием к качеству музыкального материала, обещает, что каждая композиция на этой пластинке звучит с исключительной аудиальной чистотой и глубиной. Откройте для себя неповторимую атмосферу и теплое звучание виниловой пластинки с этой великолепной записью.

Отзывы о товаре Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602465223651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Hit Me Hard And Soft
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка от Interscope — это идеальное приобретение для ценителей зарубежной поп-музыки. Данное издание выполнено в стандартной версии и представлено в классическом формате LP на 12-дюймовом носителе. Винил черного цвета, что придает ему традиционную элегантность и стиль. Эта пластинка сохраняет свою первозданную новизну благодаря состоянию Still Sealed (SS), как для самого винила, так и для его конверта. Это гарантирует целостность и безупречное качество звучания, так как диск и обложка не подвергались вскрытию или использованию. Бренд Interscope, известный своими релизами и пристальным вниманием к качеству музыкального материала, обещает, что каждая композиция на этой пластинке звучит с исключительной аудиальной чистотой и глубиной. Откройте для себя неповторимую атмосферу и теплое звучание виниловой пластинки с этой великолепной записью.
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Отзывы


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