The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 715670
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588243318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater / Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah Part 6-12 (Remix) / Special, Fucking Young / Perfect, Smuckers, O’s, Okaga, CA 6, Yellow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка
Впервые на виниле, альбома "Cherry Bomb" 2015 года, знаменитого рэпера Tyler, The Creator. Один из самых амбициозных альбомов американского рэпера Tyler, The Creator, включающий в себя все, начиная с пышных оркестровок и заканчивая жесткими гитарами грувами, плюс выдающиеся гости, среди которых Канье Уэст, Лил Уэйн, Schoolboy Q, Фаррелл Уильямс и другие. Теперь этот альбом, который сам Тайлер охарактеризовал Билборду как «музыка, которую я всегда хотел создать», впервые будет доступен на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588243318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater / Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah Part 6-12 (Remix) / Special, Fucking Young / Perfect, Smuckers, O’s, Okaga, CA 6, Yellow
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Впервые на виниле, альбома "Cherry Bomb" 2015 года, знаменитого рэпера Tyler, The Creator. Один из самых амбициозных альбомов американского рэпера Tyler, The Creator, включающий в себя все, начиная с пышных оркестровок и заканчивая жесткими гитарами грувами, плюс выдающиеся гости, среди которых Канье Уэст, Лил Уэйн, Schoolboy Q, Фаррелл Уильямс и другие. Теперь этот альбом, который сам Тайлер охарактеризовал Билборду как «музыка, которую я всегда хотел создать», впервые будет доступен на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Creator Tyler - Cherry Bomb (alternative artwork) (coloured) (0196588243318) виниловая пластинка