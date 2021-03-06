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Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 8
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 9
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 10
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 9
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 10
  • Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция GORILLAZ
filter_none Товар входит в коллекцию GORILLAZ

Коллекция GORILLAZ


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724387383814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Last Living Souls, Kids With Guns, O Green World, Dirty Harry, Feel Good Inc., El Ma?ana, Every Planet We Reach Is Dead, November Has Come, All Alone, White Light, DARE, Fire Coming Out Of The Monkey's Head, Don't Get Lost In Heaven, Demon Days
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка

Track List

A1Intro
A2Last Living Souls
A3Kids With Guns
A4O Green World
B1Dirty Harry
B2Feel Good Inc.
B3El Manana
C1Every Planet We Reach Is Dead
C2November Has Come
C3All Alone
C4White Light
D1Dare
D2Fire Coming Out Of The Monkey's Head
D3Don't Get Lost In Heaven
D4Demon Days

Отзывы о товаре Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка

06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Классический альбом Gorillaz. Хорошее качество печати, пластинки без шума. Цена получилась лучшая на котофото.

Комментарий:
Обязательно брать, если любите горил)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724387383814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Last Living Souls, Kids With Guns, O Green World, Dirty Harry, Feel Good Inc., El Ma?ana, Every Planet We Reach Is Dead, November Has Come, All Alone, White Light, DARE, Fire Coming Out Of The Monkey's Head, Don't Get Lost In Heaven, Demon Days
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intro
A2Last Living Souls
A3Kids With Guns
A4O Green World
B1Dirty Harry
B2Feel Good Inc.
B3El Manana
C1Every Planet We Reach Is Dead
C2November Has Come
C3All Alone
C4White Light
D1Dare
D2Fire Coming Out Of The Monkey's Head
D3Don't Get Lost In Heaven
D4Demon Days
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Классический альбом Gorillaz. Хорошее качество печати, пластинки без шума. Цена получилась лучшая на котофото.

Комментарий:
Обязательно брать, если любите горил)


Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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