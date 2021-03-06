Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 184895
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724387383814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Last Living Souls, Kids With Guns, O Green World, Dirty Harry, Feel Good Inc., El Ma?ana, Every Planet We Reach Is Dead, November Has Come, All Alone, White Light, DARE, Fire Coming Out Of The Monkey's Head, Don't Get Lost In Heaven, Demon Days
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Last Living Souls
|A3
|Kids With Guns
|A4
|O Green World
|B1
|Dirty Harry
|B2
|Feel Good Inc.
|B3
|El Manana
|C1
|Every Planet We Reach Is Dead
|C2
|November Has Come
|C3
|All Alone
|C4
|White Light
|D1
|Dare
|D2
|Fire Coming Out Of The Monkey's Head
|D3
|Don't Get Lost In Heaven
|D4
|Demon Days
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0724387383814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
DEMON DAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Last Living Souls, Kids With Guns, O Green World, Dirty Harry, Feel Good Inc., El Ma?ana, Every Planet We Reach Is Dead, November Has Come, All Alone, White Light, DARE, Fire Coming Out Of The Monkey's Head, Don't Get Lost In Heaven, Demon Days
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Last Living Souls
|A3
|Kids With Guns
|A4
|O Green World
|B1
|Dirty Harry
|B2
|Feel Good Inc.
|B3
|El Manana
|C1
|Every Planet We Reach Is Dead
|C2
|November Has Come
|C3
|All Alone
|C4
|White Light
|D1
|Dare
|D2
|Fire Coming Out Of The Monkey's Head
|D3
|Don't Get Lost In Heaven
|D4
|Demon Days
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Классический альбом Gorillaz. Хорошее качество печати, пластинки без шума. Цена получилась лучшая на котофото.
Комментарий:
Обязательно брать, если любите горил)
Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gorillaz - Demon Days (0724387383814) виниловая пластинка
Достоинства:
Классический альбом Gorillaz. Хорошее качество печати, пластинки без шума. Цена получилась лучшая на котофото.
Комментарий:
Обязательно брать, если любите горил)