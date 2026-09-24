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Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка

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Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 1
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 2
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 3
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 4
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 5
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 6
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 7
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 8
Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
No Rain No Flowers
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624830580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
No Rain No Flowers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
No Rain, No Flowers, The Night Before, Babygirl, Down to Nothing, On Repeat, Make You Mine, Man on a Mission, Kiss It, All My Life, A Little Too High, Neon Moon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Rain, No Flowers, The Night Before, Babygirl, Down to Nothing, On Repeat, Make You Mine, Man on a Mission, Kiss It, All My Life, A Little Too High, Neon Moon

Отзывы о товаре Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624830580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Keys
Альбом (сингл)
No Rain No Flowers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
No Rain, No Flowers, The Night Before, Babygirl, Down to Nothing, On Repeat, Make You Mine, Man on a Mission, Kiss It, All My Life, A Little Too High, Neon Moon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Rain, No Flowers, The Night Before, Babygirl, Down to Nothing, On Repeat, Make You Mine, Man on a Mission, Kiss It, All My Life, A Little Too High, Neon Moon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Keys - No Rain No Flowers (0093624830580) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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