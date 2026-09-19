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Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка

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Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 8
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 9
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 10
Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Season 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 9
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 10
  • Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424413
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295209414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Season 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Strange Timez (ft. Robert Smith), The Valley of The Pagans (ft. Beck), The Lost Chord (ft. Leee John), Pac-Man (ft. ScHoolboy Q), Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent), The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK), Aries (feat. Peter Hook and Georgia), Friday 13th (ft. Octavian), Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias), D?sol? (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version), Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка

Gorillaz снова идут против системы и условностей; они действуют по-своему и запускают «Song Machine» — новый концептуальный проект от одной из самых изобретательных групп мира. В его рамках Gorillaz сотрудничали с огромным количеством артистов, запечатленных в студии Kong рядом с самой успешной виртуальной группой мира*. И без того впечатляющий список приглашенных исполнителей постоянно пополняется новыми именами. Камеры постоянно работает, четвертая стена сломана, чайник включен, хаос настоящий, дверь открыта… Что дальше? Оставайтесь с нами и ждите новостей. В состав виртуальной группы Gorillaz входят вокалист 2D, басист Мердок Никкалс, гитаристка Нудл и барабанщик Рассел Хоббс. Группа была создана Дэймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом, а их дебютный альбом «Gorillaz» вышел в 2001 году и имел большой успех. Далее музыканты выпустили пластинки «Demon Days» (2005), «Plastic Beach» (2010), «The Fall» (2011), «Humanz» (2017) и «The Now Now» (2018). Gorillaz — настоящий глобальный феномен, они достигли успеха революционным путем, гастролировали по всему миру (от Сан-Диего до Сирии), завоевали множество наград, включая «Грэмми», BRIT Awards и престижную награду имени Джима Хенсона. *Gorillaz вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная виртуальная группа планеты.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295209414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Season 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Strange Timez (ft. Robert Smith), The Valley of The Pagans (ft. Beck), The Lost Chord (ft. Leee John), Pac-Man (ft. ScHoolboy Q), Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent), The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK), Aries (feat. Peter Hook and Georgia), Friday 13th (ft. Octavian), Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias), D?sol? (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version), Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Gorillaz снова идут против системы и условностей; они действуют по-своему и запускают «Song Machine» — новый концептуальный проект от одной из самых изобретательных групп мира. В его рамках Gorillaz сотрудничали с огромным количеством артистов, запечатленных в студии Kong рядом с самой успешной виртуальной группой мира*. И без того впечатляющий список приглашенных исполнителей постоянно пополняется новыми именами. Камеры постоянно работает, четвертая стена сломана, чайник включен, хаос настоящий, дверь открыта… Что дальше? Оставайтесь с нами и ждите новостей. В состав виртуальной группы Gorillaz входят вокалист 2D, басист Мердок Никкалс, гитаристка Нудл и барабанщик Рассел Хоббс. Группа была создана Дэймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом, а их дебютный альбом «Gorillaz» вышел в 2001 году и имел большой успех. Далее музыканты выпустили пластинки «Demon Days» (2005), «Plastic Beach» (2010), «The Fall» (2011), «Humanz» (2017) и «The Now Now» (2018). Gorillaz — настоящий глобальный феномен, они достигли успеха революционным путем, гастролировали по всему миру (от Сан-Диего до Сирии), завоевали множество наград, включая «Грэмми», BRIT Awards и престижную награду имени Джима Хенсона. *Gorillaz вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная виртуальная группа планеты.
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