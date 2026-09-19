Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка
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Описание товара Gorillaz - Gorillaz Presents Song Machine, Season 1 (0190295209414) виниловая пластинка
Gorillaz снова идут против системы и условностей; они действуют по-своему и запускают «Song Machine» — новый концептуальный проект от одной из самых изобретательных групп мира. В его рамках Gorillaz сотрудничали с огромным количеством артистов, запечатленных в студии Kong рядом с самой успешной виртуальной группой мира*. И без того впечатляющий список приглашенных исполнителей постоянно пополняется новыми именами. Камеры постоянно работает, четвертая стена сломана, чайник включен, хаос настоящий, дверь открыта… Что дальше? Оставайтесь с нами и ждите новостей. В состав виртуальной группы Gorillaz входят вокалист 2D, басист Мердок Никкалс, гитаристка Нудл и барабанщик Рассел Хоббс. Группа была создана Дэймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом, а их дебютный альбом «Gorillaz» вышел в 2001 году и имел большой успех. Далее музыканты выпустили пластинки «Demon Days» (2005), «Plastic Beach» (2010), «The Fall» (2011), «Humanz» (2017) и «The Now Now» (2018). Gorillaz — настоящий глобальный феномен, они достигли успеха революционным путем, гастролировали по всему миру (от Сан-Диего до Сирии), завоевали множество наград, включая «Грэмми», BRIT Awards и престижную награду имени Джима Хенсона. *Gorillaz вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная виртуальная группа планеты.
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