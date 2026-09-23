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The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка

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The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 1
The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 2
The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 3
The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 4
The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 5
The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
SORRY MA, FORGOT TO TAKE OUT THE TRASH
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 1
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 2
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 3
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 4
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 5
  • The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647454
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The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
SORRY MA, FORGOT TO TAKE OUT THE TRASH
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Takin A Ride, Careless, Customer, Hangin Downtown, Kick Your Door Down, Otto, I Bought A Headache, Rattlesnake, I Hate Music, Johnnys Gonna Die, Shiftless When Idle, More Cigarettes, Dont Ask Why, Somethin To Du, Im In Trouble, Love You Till Friday, Shutup, Raised In The City, If Only You Were Lonely, Try Me (Demo), Shes Fine (Demo), Lookin For Ya (Demo), Raised In The City (Demo), Shutup (Demo), Dont Turn Me Down (Demo), Shape Up (Demo), I Hate Music (Demo), Careless (Studio Demo), Shutup (Stud
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
4 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка

Дебютный альбом для Twin / Tone Records 1981 года, Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash, возвестил о конкурирующих тенденциях группы из Миннеаполиса к неизгладимому гению и безрассудной самоотдаче. Легендарный состав основателей Mats - солист / автор песен и гитарист Пол Вестерберг, барабанщик Крис Марс, братья Боб и Томми Стинсон (ведущая гитара и бас соответственно) - дали захватывающий, динамичный звук на альбоме с теперь уже классическими песнями, такими как «Takin A Ride», «Shiftless When Idle» и «Customer». Этой осенью Rhino отмечает 40-летие Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash выпуском набора, состояшего из 4CD / 1LP, который представляет собой замечательный документ о годах становления The Replacements. Из 100 треков сета 67 никогда не были выпущены ранее, включая первые демо-записи, записанные группой в начале 1980 года, а также профессионально записанный концерт в январе 1981 года. Наряду с недавно обновленной версией оригинального альбома, он также раскрывает многие неизданные черновики, альтернативные дубли и демо-записи первых 18 месяцев совместной работы группы. Включенный в набор LP под названием Deliberate Noise представляет собой альтернативную версию оригинального альбома с использованием ранее не издававшихся треков. Делюксовое издание Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash представлено в книге 12x12 в твердом переплете, загруженной десятками редко встречающихся фотографий. Сет был спродюсирован соучредителем Twin / Tone Records Питером Джесперсоном, Джейсоном Джонсом из Rhino и биографом Replacements Бобом Мехром, который получил премию Грэмми в категории Best Album Notes за работу над знаменитым бокс-сетом группы 2019 года Dead Man’s Pop. Мехр снова написал подробные заметки, которые сопровождают этот набор, в котором представлены новые интервью с The Replacements. Бывший менеджер группы Джесперсон также напоминает об эпохе Sorry Ma.. Сет открывается обновленной версией оригинального альбома, дополненной бисайдом If Only You Were Lonely. Второй диск под названием Raised in the City углубляется в самые первые записи группы («Try Me», «Shes Firm», «Lookin For Ya»), а также студийные демо с альбомов (включая «Shutup»» и «I Hate Music»), ауттеки (в том числе «Shape Up» и «Get On The Stick») и редкие подвальные записи («Lie About Your Age» «Johnny Fast»). Некоторые из них появились в переиздании Rhino «Sorry Ma» в 2008 году, но более дюжины, включенные в новый набор, так и не были выпущены. Четыре ауттека с третьего диска сборника, Tape’s Rolling, дебютировали в том же переиздании 2008 года, но здесь к ним присоединилось более двух десятков неизданных записей. Основные моменты включают электризующие альтернативные версии «Johnnys Gonna Die» и «Love You Till Friday», альтернативные миксы для «Rattlesnake» и «More Cigarettes», а также домашние демо Вестерберга «Youre Pretty When Youre Rude» и «“If Only You Were Lonely.». Делюксовое издание завершается на высокой ноте самой ранней профессиональной концертной записью The Replacements. Ранее неизданный концерт, получивший название Unsuitable for Airplay, был запечатлен мобильным устройством Twin / Tone 23 января 1981 года на 7-й улице в Миннеаполисе, Миннесота. Часть шоу позже транслировалась на местной радиостанции KFAI. Концерт состоялся, когда группа работала над Sorry Ma. Сет-лист шоу заполнен рабочими версиями песен, которые появятся на их дебютном альбоме («Hangin Downtown», «Somethin to D?», «Rattlesnake»), а также другими ранними номерами, которые так и не были выпущены («Mistake», «Excuse Me»), а также избранными каверами на песни Heartbreakers «I Wanna Be Loved» «My Town» группы Slade, «All Day and All of the Night» The Kinks, «Trouble Boys» Дэйва Эдмундса и другими.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
SORRY MA, FORGOT TO TAKE OUT THE TRASH
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Takin A Ride, Careless, Customer, Hangin Downtown, Kick Your Door Down, Otto, I Bought A Headache, Rattlesnake, I Hate Music, Johnnys Gonna Die, Shiftless When Idle, More Cigarettes, Dont Ask Why, Somethin To Du, Im In Trouble, Love You Till Friday, Shutup, Raised In The City, If Only You Were Lonely, Try Me (Demo), Shes Fine (Demo), Lookin For Ya (Demo), Raised In The City (Demo), Shutup (Demo), Dont Turn Me Down (Demo), Shape Up (Demo), I Hate Music (Demo), Careless (Studio Demo), Shutup (Stud
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
4 CD
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом для Twin / Tone Records 1981 года, Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash, возвестил о конкурирующих тенденциях группы из Миннеаполиса к неизгладимому гению и безрассудной самоотдаче. Легендарный состав основателей Mats - солист / автор песен и гитарист Пол Вестерберг, барабанщик Крис Марс, братья Боб и Томми Стинсон (ведущая гитара и бас соответственно) - дали захватывающий, динамичный звук на альбоме с теперь уже классическими песнями, такими как «Takin A Ride», «Shiftless When Idle» и «Customer». Этой осенью Rhino отмечает 40-летие Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash выпуском набора, состояшего из 4CD / 1LP, который представляет собой замечательный документ о годах становления The Replacements. Из 100 треков сета 67 никогда не были выпущены ранее, включая первые демо-записи, записанные группой в начале 1980 года, а также профессионально записанный концерт в январе 1981 года. Наряду с недавно обновленной версией оригинального альбома, он также раскрывает многие неизданные черновики, альтернативные дубли и демо-записи первых 18 месяцев совместной работы группы. Включенный в набор LP под названием Deliberate Noise представляет собой альтернативную версию оригинального альбома с использованием ранее не издававшихся треков. Делюксовое издание Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash представлено в книге 12x12 в твердом переплете, загруженной десятками редко встречающихся фотографий. Сет был спродюсирован соучредителем Twin / Tone Records Питером Джесперсоном, Джейсоном Джонсом из Rhino и биографом Replacements Бобом Мехром, который получил премию Грэмми в категории Best Album Notes за работу над знаменитым бокс-сетом группы 2019 года Dead Man’s Pop. Мехр снова написал подробные заметки, которые сопровождают этот набор, в котором представлены новые интервью с The Replacements. Бывший менеджер группы Джесперсон также напоминает об эпохе Sorry Ma.. Сет открывается обновленной версией оригинального альбома, дополненной бисайдом If Only You Were Lonely. Второй диск под названием Raised in the City углубляется в самые первые записи группы («Try Me», «Shes Firm», «Lookin For Ya»), а также студийные демо с альбомов (включая «Shutup»» и «I Hate Music»), ауттеки (в том числе «Shape Up» и «Get On The Stick») и редкие подвальные записи («Lie About Your Age» «Johnny Fast»). Некоторые из них появились в переиздании Rhino «Sorry Ma» в 2008 году, но более дюжины, включенные в новый набор, так и не были выпущены. Четыре ауттека с третьего диска сборника, Tape’s Rolling, дебютировали в том же переиздании 2008 года, но здесь к ним присоединилось более двух десятков неизданных записей. Основные моменты включают электризующие альтернативные версии «Johnnys Gonna Die» и «Love You Till Friday», альтернативные миксы для «Rattlesnake» и «More Cigarettes», а также домашние демо Вестерберга «Youre Pretty When Youre Rude» и «“If Only You Were Lonely.». Делюксовое издание завершается на высокой ноте самой ранней профессиональной концертной записью The Replacements. Ранее неизданный концерт, получивший название Unsuitable for Airplay, был запечатлен мобильным устройством Twin / Tone 23 января 1981 года на 7-й улице в Миннеаполисе, Миннесота. Часть шоу позже транслировалась на местной радиостанции KFAI. Концерт состоялся, когда группа работала над Sorry Ma. Сет-лист шоу заполнен рабочими версиями песен, которые появятся на их дебютном альбоме («Hangin Downtown», «Somethin to D?», «Rattlesnake»), а также другими ранними номерами, которые так и не были выпущены («Mistake», «Excuse Me»), а также избранными каверами на песни Heartbreakers «I Wanna Be Loved» «My Town» группы Slade, «All Day and All of the Night» The Kinks, «Trouble Boys» Дэйва Эдмундса и другими.


Теги товара: Limited Edition
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The Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (0603497843442) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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