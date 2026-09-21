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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1)

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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693996
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Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1)




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Испания
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona BILLIE Black (00000006755-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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