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Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541

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Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 662603
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541
7 320 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
Lilac Purple Tortoise
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541




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Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
GRADIENT GREY
Цвет оправы
Lilac Purple Tortoise
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2CV5355417541 - данный товар вы можете купить по цене 7320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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