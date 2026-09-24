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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1)

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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1)
8 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
GRADIENT GREY WITH ANTI-REFLECTIVE COATED LENSES
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1)




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
GRADIENT GREY WITH ANTI-REFLECTIVE COATED LENSES
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Испания
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GIOIA Black (00000006806-1) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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