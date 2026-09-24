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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)

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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 2
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 3
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)
8 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACKNUDE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)




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Характеристики
Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACKNUDE
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - стоимость товара 8970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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