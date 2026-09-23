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Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O

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Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 1
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 2
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 3
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 4
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 5
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 6
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 7
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 8
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 9
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 10
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 11
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 12
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 5
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 6
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 7
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 8
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 9
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 10
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 11
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 12
  • Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
11 190 руб.  24 750 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O
11 190 руб. -55%
24 750 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O

Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O Эти солнцезащитные очки покорят любого своим легким и сдержанным очарованием. Конструкция из нержавеющей стали, регулируемые носоупоры и сверхлегкие заушники с термопластичными наконечниками обеспечивают идеальную посадку. Детали прекрасно воплощают стиль бренда: минималистичные шарниры, выгравированный лазером логотип BOSS и скульптурная деталь, соединяющая заушники с передней частью, намек на повторяющиеся формы аксессуаров модного дома.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hugo Boss
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
11 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Германия
Описание
Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O Эти солнцезащитные очки покорят любого своим легким и сдержанным очарованием. Конструкция из нержавеющей стали, регулируемые носоупоры и сверхлегкие заушники с термопластичными наконечниками обеспечивают идеальную посадку. Детали прекрасно воплощают стиль бренда: минималистичные шарниры, выгравированный лазером логотип BOSS и скульптурная деталь, соединяющая заушники с передней частью, намек на повторяющиеся формы аксессуаров модного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-205429000609O - этот товар вы можете купить по цене 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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