Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GALILEA Black (00000006771-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
В наличии
Код товара: 694056
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GALILEA Black (00000006771-1)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Испания
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки женские Gigibarcelona GALILEA Black (00000006771-1) - стоимость товара 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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