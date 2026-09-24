Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб.
В наличии
Код товара: 693712
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 250 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLK GOLD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
Carolina Herrera Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLK GOLD
Страна производитель
Китай
Carolina Herrera Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - по цене 11250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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