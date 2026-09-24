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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)

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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 2
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 3
Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)
8 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HUGO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
OFY/HA
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)

Элегантные женские солнцезащитные очки HUGO HG 1293/S GD Orange подчеркнут ваш утонченный стиль и изысканный вкус. Крупная квадратная оправа выполнена из долговечного облегченного металла в эффектном золотисто-оранжевом исполнении. Коричневые градиентные линзы из прочного пластика гарантируют надежную повседневную защиту от УФ-излучения, мягко затеняя глаза и сохраняя при этом естественные цвета.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HUGO
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
OFY/HA
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантные женские солнцезащитные очки HUGO HG 1293/S GD Orange подчеркнут ваш утонченный стиль и изысканный вкус. Крупная квадратная оправа выполнена из долговечного облегченного металла в эффектном золотисто-оранжевом исполнении. Коричневые градиентные линзы из прочного пластика гарантируют надежную повседневную защиту от УФ-излучения, мягко затеняя глаза и сохраняя при этом естественные цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Hugo HG 1293/S GD Orange (207069OFY58HA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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