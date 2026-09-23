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Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7

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Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
8 800 руб.  20 990 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7
8 800 руб. -58%
20 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
GREEN
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7

Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7




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Характеристики
Бренд
GIGIBARCELONA
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
BROWN
Цвет оправы
GREEN
Страна производитель
Испания
Описание
Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-00000006708-7 - стоимость товара 8800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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