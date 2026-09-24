Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 693758
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
086/70
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)
Стильные прямоугольные очки Carolina Herrera HER 0101/S Havana — образец премиального итальянского качества и элегантности. Ободковая оправа изготовлена из высококлассного пластика в культовой расцветке «гавана». Темно-коричневые линзы гарантируют полную защиту категории UV400, эффективно снижая утомляемость глаз. Этот изящный аксессуар гармонично дополнит как повседневный, так и строгий деловой образ.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
086/70
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Италия
Стильные прямоугольные очки Carolina Herrera HER 0101/S Havana — образец премиального итальянского качества и элегантности. Ободковая оправа изготовлена из высококлассного пластика в культовой расцветке «гавана». Темно-коричневые линзы гарантируют полную защиту категории UV400, эффективно снижая утомляемость глаз. Этот изящный аксессуар гармонично дополнит как повседневный, так и строгий деловой образ.
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - стоимость товара 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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