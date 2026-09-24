Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб.
В наличии
Код товара: 694255
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
450
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
450
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Италия
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)