Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)
10 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
450
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
450
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Италия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K61255217450) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...