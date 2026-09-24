Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
NOA/3X
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
золотистый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X)
Роскошные солнцезащитные очки Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy выполнены в изящной форме «бабочка» с крупной многогранной оправой из тонкого золотистого металла и бордовыми акцентами. Коричневые градиентные линзы премиум-класса обеспечивают мягкий визуальный переход и надежную защиту от УФ. Изысканные дужки декорированы оригинальным круглым логотипом CH, придающим аксессуару особый шик.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
NOA/3X
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
золотистый
Страна производитель
Италия
Роскошные солнцезащитные очки Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy выполнены в изящной форме «бабочка» с крупной многогранной оправой из тонкого золотистого металла и бордовыми акцентами. Коричневые градиентные линзы премиум-класса обеспечивают мягкий визуальный переход и надежную защиту от УФ. Изысканные дужки декорированы оригинальным круглым логотипом CH, придающим аксессуару особый шик.
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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