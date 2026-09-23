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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310

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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
7 870 руб.  10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598053
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Характеристики

Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310

Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310




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Характеристики
Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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