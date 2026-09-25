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Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733916
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние, 733916

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Уценка
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 330 руб.  7 870 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние
4 330 руб. -45%
7 870 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
SAGE LAMINATE
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S SAGE LAMINATEDKY-2DK5435516310 хорошее состояние - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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