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Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA)

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Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA)
7 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOSCHINO LOVE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA)

Солнцезащитные очки женские MOSCHINO LOVE ? это стильный аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность и добавит элегантности любому образу. Эти очки созданы специально для женщин, ценящих сочетание моды и функциональности. Эти солнцезащитные очки станут вашим надежным спутником в солнечные дни, защищая глаза от ультрафиолета и придавая вашему образу особый шик.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA)




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Характеристики
Бренд
MOSCHINO LOVE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки женские MOSCHINO LOVE ? это стильный аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность и добавит элегантности любому образу. Эти очки созданы специально для женщин, ценящих сочетание моды и функциональности. Эти солнцезащитные очки станут вашим надежным спутником в солнечные дни, защищая глаза от ультрафиолета и придавая вашему образу особый шик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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