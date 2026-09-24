Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV402 Shiny Striped Dark Havana (2SZV402490773)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
В наличии
Код товара: 694643
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Загружаем...
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Загружаем...
7 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
773
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
фиолетовый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV402 Shiny Striped Dark Havana (2SZV402490773)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
773
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
21 мм
Цвет линз
фиолетовый
Цвет оправы
коричневый
Страна производитель
Франция
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV402 Shiny Striped Dark Havana (2SZV402490773) - данный товар вы можете купить по цене 7920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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