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Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712)

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Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-86%
6 710 руб.  48 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 526862
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Характеристики

Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
135 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
бордовый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
14х6х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712)




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Характеристики
Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
135 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
бордовый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Италия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB203S GOLD/BURGUNDY (2423076213712) - данный товар вы можете купить по цене 6710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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