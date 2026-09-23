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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014

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Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 - фото 1
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 - фото 1
  • Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
6 190 руб.  10 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598052
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Характеристики

Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
SMOKE
Цвет оправы
CRYSTAL SMOKE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014

Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014




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Характеристики
Бренд
DKNY
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
SMOKE
Цвет оправы
CRYSTAL SMOKE
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские DKNY DK543S CRYSTAL SMOKEDKY-2DK5435516014 - купить по цене 6190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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