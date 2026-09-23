Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
7 320 руб.  13 790 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281
7 320 руб. -47%
13 790 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
бежевый/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х4
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281

Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
бежевый/черный
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектные солнцезащитные очки для женщин. Выполнены из качественных материалов. Отличаются практичностью и изысканностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTOISECNS-2CV5355417281 - стоимость товара 7320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...