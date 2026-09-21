Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G
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Характеристики
Описание товара Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G
Пылесос Midea VCS38A13L-G – это мощный прибор для сухой уборки, который позволит быстрее и качественно выполнять уборку. Мощность устройства составляет 1600 Вт, что способствует легкости уборки, а циклонный фильтр, используемый в качестве пылесборника емкостью 1.5 л, позволяет легко освобождаться от мусора. Использование циклонного фильтра способствует тому, что пылесос справляется даже с мелкими частичками пыли, гарантируя качественную уборку помещения. Midea VCS38A13L-G использует телескопическую трубку мощностью 300 Вт, которая имеет удобную для пользования форму. Вертикальная парковка пылесоса позволяет компактно разместить его в небольшой квартире. Легкости транспортировки прибора способствуют поворачивающиеся колеса. Наличие насадки для мягкой мебели и комбинированная насадка пол/ковер позволяют достичь отличных результатов. Длина провода Midea VCS38A13L-G составляет 5 м. Это позволяет убрать при помощи данного пылесоса достаточно большую площадь, питаясь от одной розетки.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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