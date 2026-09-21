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Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G купить с доставкой в Москве
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Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G

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Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 1
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 2
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 3
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 4
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 5
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 6
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 7
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 8
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 9
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 10
Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
300
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 1
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 2
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 3
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 4
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 5
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 6
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 7
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 8
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 9
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 10
  • Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693471
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
300
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х28
Вес, кг.
8

Описание товара Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G

Пылесос Midea VCS38A13L-G – это мощный прибор для сухой уборки, который позволит быстрее и качественно выполнять уборку. Мощность устройства составляет 1600 Вт, что способствует легкости уборки, а циклонный фильтр, используемый в качестве пылесборника емкостью 1.5 л, позволяет легко освобождаться от мусора. Использование циклонного фильтра способствует тому, что пылесос справляется даже с мелкими частичками пыли, гарантируя качественную уборку помещения. Midea VCS38A13L-G использует телескопическую трубку мощностью 300 Вт, которая имеет удобную для пользования форму. Вертикальная парковка пылесоса позволяет компактно разместить его в небольшой квартире. Легкости транспортировки прибора способствуют поворачивающиеся колеса. Наличие насадки для мягкой мебели и комбинированная насадка пол/ковер позволяют достичь отличных результатов. Длина провода Midea VCS38A13L-G составляет 5 м. Это позволяет убрать при помощи данного пылесоса достаточно большую площадь, питаясь от одной розетки.

Отзывы о товаре Циклонный пылесос Midea VCS38A13L-G




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, документация, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
300
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Midea VCS38A13L-G – это мощный прибор для сухой уборки, который позволит быстрее и качественно выполнять уборку. Мощность устройства составляет 1600 Вт, что способствует легкости уборки, а циклонный фильтр, используемый в качестве пылесборника емкостью 1.5 л, позволяет легко освобождаться от мусора. Использование циклонного фильтра способствует тому, что пылесос справляется даже с мелкими частичками пыли, гарантируя качественную уборку помещения. Midea VCS38A13L-G использует телескопическую трубку мощностью 300 Вт, которая имеет удобную для пользования форму. Вертикальная парковка пылесоса позволяет компактно разместить его в небольшой квартире. Легкости транспортировки прибора способствуют поворачивающиеся колеса. Наличие насадки для мягкой мебели и комбинированная насадка пол/ковер позволяют достичь отличных результатов. Длина провода Midea VCS38A13L-G составляет 5 м. Это позволяет убрать при помощи данного пылесоса достаточно большую площадь, питаясь от одной розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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