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Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый

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Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 1
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 2
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 3
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 4
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 5
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 6
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 7
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 8
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 9
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 10
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 11
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 12
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 13
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 14
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 15
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 16
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 17
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 18
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 19
Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос напольный, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный, серебристый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Уровень шума, дБ
82
Мощность всасывания, Вт
35
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 1
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 2
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 3
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 4
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 5
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 6
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 7
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 8
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 9
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 10
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 11
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 12
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 13
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 14
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 15
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 16
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 17
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 18
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 19
  • Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704051
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос напольный, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный, серебристый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
турбощетка с подсветкой
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания, Вт
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х15
Вес, кг.
2.65

Описание товара Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый

Вертикальный пылесос для дома Vitek Starlight VT-8143 — это сочетание мобильности, функциональности и современного дизайна. Модель разработана для повседневной сухой уборки и удобна в небольших помещениях, где важны компактность и простота использования. Благодаря беспроводному питанию от Li-Ion аккумулятора емкостью 2000 мАч пылесос обеспечивает до 40 минут автономной работы, позволяя быстро навести порядок без постоянной смены розеток и спутанных проводов. VT-8143 — это вертикальный беспроводной пылесос с продуманной эргономикой: цельная металлическая труба делает конструкцию прочной, а регулировка мощности на ручке обеспечивает комфорт в управлении. Устройство снабжено турбощеткой с подсветкой, что удобно для уборки под мебелью и в слабоосвещенных местах. В комплект входят три насадки, включая комбинированную и щелевую: решение, подходящее для разных типов поверхностей. Благодаря наличию HEPA-фильтра пылесос задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, что делает его отличным выбором среди пылесосов для аллергиков. Система фильтрации и высокая мощность всасывания до 10000 Па позволяют справляться с пылью, шерстью и мелким мусором и сделать уборку качественной. Объем контейнера для пыли составляет 0.6 литра — его достаточно для одной-двух полных уборок. При этом контейнер легко снимается и очищается, что делает эксплуатацию простой. Еще одно преимущество — наличие съемного ручного пылесоса, с которым удобно чистить мебель, лестницы и салон автомобиля. Vitek VT-8143 — это ручной пылесос, созданный для тех, кто ценит компактность, удобство и эффективность. Он подойдёт тем, кто ищет пылесос вертикальный с аккумуляторным питанием, быстрой зарядкой и универсальными насадками. Идеально подходит для повседневной уборки и поддержания чистоты в городской квартире — достойный представитель категории пылесосов для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek Starlight VT-8143 1000Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос напольный, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный, серебристый
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
82
Функции и особенности
турбощетка с подсветкой
Потребляемая мощность, Вт
150
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
35
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос для дома Vitek Starlight VT-8143 — это сочетание мобильности, функциональности и современного дизайна. Модель разработана для повседневной сухой уборки и удобна в небольших помещениях, где важны компактность и простота использования. Благодаря беспроводному питанию от Li-Ion аккумулятора емкостью 2000 мАч пылесос обеспечивает до 40 минут автономной работы, позволяя быстро навести порядок без постоянной смены розеток и спутанных проводов. VT-8143 — это вертикальный беспроводной пылесос с продуманной эргономикой: цельная металлическая труба делает конструкцию прочной, а регулировка мощности на ручке обеспечивает комфорт в управлении. Устройство снабжено турбощеткой с подсветкой, что удобно для уборки под мебелью и в слабоосвещенных местах. В комплект входят три насадки, включая комбинированную и щелевую: решение, подходящее для разных типов поверхностей. Благодаря наличию HEPA-фильтра пылесос задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, что делает его отличным выбором среди пылесосов для аллергиков. Система фильтрации и высокая мощность всасывания до 10000 Па позволяют справляться с пылью, шерстью и мелким мусором и сделать уборку качественной. Объем контейнера для пыли составляет 0.6 литра — его достаточно для одной-двух полных уборок. При этом контейнер легко снимается и очищается, что делает эксплуатацию простой. Еще одно преимущество — наличие съемного ручного пылесоса, с которым удобно чистить мебель, лестницы и салон автомобиля. Vitek VT-8143 — это ручной пылесос, созданный для тех, кто ценит компактность, удобство и эффективность. Он подойдёт тем, кто ищет пылесос вертикальный с аккумуляторным питанием, быстрой зарядкой и универсальными насадками. Идеально подходит для повседневной уборки и поддержания чистоты в городской квартире — достойный представитель категории пылесосов для ежедневного использования.
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Отзывы


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