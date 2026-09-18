Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Starwind SCV2030 с контейнером для сбора для пыли, 2000 Вт фиолетовый/черный
Пылесос Starwind SCV2555 с мощностью всасывания 400 Вт обеспечивает быструю и качественную уборку жилых помещений. Система очистки мультициклон задерживает мелкие частицы пыли, предотвращая их попадание в пространство помещения. Сбор мусора осуществляется в пластиковый контейнер емкостью 3 л, который извлекается из корпуса при необходимости очистки. Благодаря эргономичному дизайну и компактным габаритам пылесос отличается высоким уровнем удобства в использовании. Пылесос Starwind SCV2555 поставляется с гибким перфорированным шлангом, телескопической трубкой, универсальной насадкой для напольных покрытий с переключателем пол/ковер, а также насадкой 2 в 1 для уборки в труднодоступных местах.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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