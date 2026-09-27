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Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт

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Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 1
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 2
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 3
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 4
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 5
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 6
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 7
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 8
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 9
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 10
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 11
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 12
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 13
Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, упаковка
Цвет
золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 1
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 2
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 3
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 4
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 5
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 6
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 7
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 8
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 9
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 10
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 11
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 12
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 13
  • Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596361
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, упаковка
Цвет
золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт

Пылесос Starwind SCV5625 подходит для качественной очистки квартир, отелей, офисов и других помещений. Модель изготовлена по технологии «Мультициклон», благодаря чему высокая мощность всасывания сохраняется независимо от наполненности пылесборника. Устройство работает от стандартной электросети, а длина сетевого шнура облегчает маневренность и позволяет убираться вдали от розетки. Пылесос Starwind SCV5625 золотистого цвета изготовлен из прочных и долговечных материалов. Емкость для сбора пыли прозрачная и имеет объем 2.5 л, чего достаточно для продолжительного использования. Модель имеет несколько ступеней очистки, поэтому надежно удаляет не только пыль и сор, но и аллергены. Телескопическая труба позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя. В комплектации есть различные насадки для уборки под диваном, шкафами, между плинтусами и в других труднодоступных местах.

Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка, щетка, упаковка
Цвет
золотой
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Starwind SCV5625 подходит для качественной очистки квартир, отелей, офисов и других помещений. Модель изготовлена по технологии «Мультициклон», благодаря чему высокая мощность всасывания сохраняется независимо от наполненности пылесборника. Устройство работает от стандартной электросети, а длина сетевого шнура облегчает маневренность и позволяет убираться вдали от розетки. Пылесос Starwind SCV5625 золотистого цвета изготовлен из прочных и долговечных материалов. Емкость для сбора пыли прозрачная и имеет объем 2.5 л, чего достаточно для продолжительного использования. Модель имеет несколько ступеней очистки, поэтому надежно удаляет не только пыль и сор, но и аллергены. Телескопическая труба позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя. В комплектации есть различные насадки для уборки под диваном, шкафами, между плинтусами и в других труднодоступных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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