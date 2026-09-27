Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт
Пылесос Starwind SCV5625 подходит для качественной очистки квартир, отелей, офисов и других помещений. Модель изготовлена по технологии «Мультициклон», благодаря чему высокая мощность всасывания сохраняется независимо от наполненности пылесборника. Устройство работает от стандартной электросети, а длина сетевого шнура облегчает маневренность и позволяет убираться вдали от розетки. Пылесос Starwind SCV5625 золотистого цвета изготовлен из прочных и долговечных материалов. Емкость для сбора пыли прозрачная и имеет объем 2.5 л, чего достаточно для продолжительного использования. Модель имеет несколько ступеней очистки, поэтому надежно удаляет не только пыль и сор, но и аллергены. Телескопическая труба позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя. В комплектации есть различные насадки для уборки под диваном, шкафами, между плинтусами и в других труднодоступных местах.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитПылесос Samsung VCC4520S36/XEV Blue
-
В наличииЦена 5 150 руб. 9 360 руб.1288 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитПылесос Samsung VCC4520S3S/XEV White/Black
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитПылесос Samsung VCC5251V3R/XEV
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитПылесос LG VK69662N
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M257AWR
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Starwind SCV5625 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт