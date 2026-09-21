Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-C1995 с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-C1995 с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт белый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
250
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-C1995 1800Вт белый/черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703963
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х28
Вес, кг.
5.12

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-C1995 с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт белый/черный

Hyundai HYV-C1995 – это качественный и компактный пылесос, выполненный в оригинальном футуристичном дизайне. Девайс оснащён двигателем с общей мощностью 1800 Вт, но непосредственно для всасывания используется 250 Вт. Такое сочетание двух параметров преследует цель снизить энергопотребление, не прибегая при этом к компромиссам по качеству сухой уборки. Кроме того, у данной модели варьируется мощность. Для этого на её лёгком и прочном пластиковом корпусе предусмотрен эргономичный поворотный регулятор с пятью опциями. Но даже на максимальном выставленном уровне громкость работы Hyundai HYV-C1995 не превышает 84 дБ. Прибор легко вмещает до 1.5 л пыли. Этого объёма хватает для нескольких уборок перед тем, как появится необходимость в опустошении контейнера. Кроме того, внутрь него интегрирован фильтр тонкой очистки, так что даже самая мелкая грязь не покидает пылесос. Труба Hyundai HYV-C1995 имеет классическую и зарекомендовавшую себя телескопическую конструкцию. В сочетании с тремя насадками, идущими в комплекте, она позволяет пробираться в самые отдаленные уголки помещений, где скапливается больше всего пыли.

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-C1995 с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт белый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
фильтр тонкой очистки, НЕРА-фильтр
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
84
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
250
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYV-C1995 – это качественный и компактный пылесос, выполненный в оригинальном футуристичном дизайне. Девайс оснащён двигателем с общей мощностью 1800 Вт, но непосредственно для всасывания используется 250 Вт. Такое сочетание двух параметров преследует цель снизить энергопотребление, не прибегая при этом к компромиссам по качеству сухой уборки. Кроме того, у данной модели варьируется мощность. Для этого на её лёгком и прочном пластиковом корпусе предусмотрен эргономичный поворотный регулятор с пятью опциями. Но даже на максимальном выставленном уровне громкость работы Hyundai HYV-C1995 не превышает 84 дБ. Прибор легко вмещает до 1.5 л пыли. Этого объёма хватает для нескольких уборок перед тем, как появится необходимость в опустошении контейнера. Кроме того, внутрь него интегрирован фильтр тонкой очистки, так что даже самая мелкая грязь не покидает пылесос. Труба Hyundai HYV-C1995 имеет классическую и зарекомендовавшую себя телескопическую конструкцию. В сочетании с тремя насадками, идущими в комплекте, она позволяет пробираться в самые отдаленные уголки помещений, где скапливается больше всего пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-C1995 с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...