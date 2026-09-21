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Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 5
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 6
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 7
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 8
Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Juju
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 5
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 6
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 7
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 8
  • Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692549
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458807868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Juju
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Juju, Deluge, House Of Jade, If Mahjong, Yes Or No, Twelve More Bars To Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка

JuJu — пятый альбом американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, выпущенный в июле 1965 года. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal.. Всего через четыре месяца после своего знаменитого дебюта на Blue Note с Night Dreamer, Уэйн Шортер вернулся в студию лейбла в августе 1964 года, чтобы записать следующий альбом JuJu с той же группой (без трубача Ли Моргана). Результатом стал альбом, состоящий исключительно из композиций Шортера, полный идей, отражающий огромное разнообразие влияний и выпускающий их в форме серии захватывающих дух, целостных видений (AllMusic)

Отзывы о товаре Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458807868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Juju
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Juju, Deluge, House Of Jade, If Mahjong, Yes Or No, Twelve More Bars To Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
JuJu — пятый альбом американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, выпущенный в июле 1965 года. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal.. Всего через четыре месяца после своего знаменитого дебюта на Blue Note с Night Dreamer, Уэйн Шортер вернулся в студию лейбла в августе 1964 года, чтобы записать следующий альбом JuJu с той же группой (без трубача Ли Моргана). Результатом стал альбом, состоящий исключительно из композиций Шортера, полный идей, отражающий огромное разнообразие влияний и выпускающий их в форме серии захватывающих дух, целостных видений (AllMusic)
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