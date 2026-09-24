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Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка

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Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка - фото 1
Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immanuel Wilkins
Альбом (сингл)
Blues Blood
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка - фото 1
  • Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465552041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immanuel Wilkins
Альбом (сингл)
Blues Blood
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Matte Glaze, Funmi, June Mcdoom), Esi Sumbry & Ganavya), Air (Interlude), Cecile Mclorin Salvant), Apparition, Assembly (Interlude), Afterlife Residence Time, Moshpit, Set! (Interlude), Yaw Agyeman, Christ Dave), Your Memory (Interlude), Blues Blood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Matte Glaze, Funmi, June Mcdoom), Esi Sumbry &amp;amp;amp;amp; Ganavya), Air (Interlude), Cecile Mclorin Salvant), Apparition, Assembly (Interlude), Afterlife Residence Time, Moshpit, Set! (Interlude), Yaw Agyeman, Christ Dave), Your Memory (Interlude), Blues Blood

Отзывы о товаре Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465552041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Immanuel Wilkins
Альбом (сингл)
Blues Blood
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Matte Glaze, Funmi, June Mcdoom), Esi Sumbry & Ganavya), Air (Interlude), Cecile Mclorin Salvant), Apparition, Assembly (Interlude), Afterlife Residence Time, Moshpit, Set! (Interlude), Yaw Agyeman, Christ Dave), Your Memory (Interlude), Blues Blood
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Matte Glaze, Funmi, June Mcdoom), Esi Sumbry &amp;amp;amp;amp; Ganavya), Air (Interlude), Cecile Mclorin Salvant), Apparition, Assembly (Interlude), Afterlife Residence Time, Moshpit, Set! (Interlude), Yaw Agyeman, Christ Dave), Your Memory (Interlude), Blues Blood
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immanuel Wilkins - Blues Blood (0602465552041) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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