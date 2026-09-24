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Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
MISTERIOSO
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692521
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Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088113338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
MISTERIOSO
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Nutty, Blues Five Spot, Lets Cool One, In Walked Bud, Just Gigolo, Misterioso
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка

Монк записал Misterioso вживую в Five Spot Caf? на Манхэттене 7 августа 1958 года, во время тех же сессий, что и Thelonious in Action. Five Spot, одно из самых известных джазовых залов Нью-Йорка, было местом, где Монк впервые оказался в центре внимания. Его аккомпанировали тенор-саксофонист Джонни Гриффин, барабанщик Рой Хейнс и басист Ахмед Абдул-Малик. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Когда Телониус Монк выступал со своим квартетом в Five Spot Caf? в Нью-Йорке 7 августа 1958 года, он предоставил своей звукозаписывающей компании Riverside достаточно материала для двух грандиозных альбомов: Thelonious In Action и Misterioso. Монк смог привлечь богатый пул собственных композиций для репертуара обоих альбомов. Для Misterioso, в дополнение к его собственным классическим композициям, таким как Nutty, In Walked Bud и заглавному треку, он также записал сольную версию старого хита Луи Примы Just A Gigolo. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088113338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
MISTERIOSO
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Nutty, Blues Five Spot, Lets Cool One, In Walked Bud, Just Gigolo, Misterioso
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Монк записал Misterioso вживую в Five Spot Caf? на Манхэттене 7 августа 1958 года, во время тех же сессий, что и Thelonious in Action. Five Spot, одно из самых известных джазовых залов Нью-Йорка, было местом, где Монк впервые оказался в центре внимания. Его аккомпанировали тенор-саксофонист Джонни Гриффин, барабанщик Рой Хейнс и басист Ахмед Абдул-Малик. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Когда Телониус Монк выступал со своим квартетом в Five Spot Caf? в Нью-Йорке 7 августа 1958 года, он предоставил своей звукозаписывающей компании Riverside достаточно материала для двух грандиозных альбомов: Thelonious In Action и Misterioso. Монк смог привлечь богатый пул собственных композиций для репертуара обоих альбомов. Для Misterioso, в дополнение к его собственным классическим композициям, таким как Nutty, In Walked Bud и заглавному треку, он также записал сольную версию старого хита Луи Примы Just A Gigolo. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.


Теги товара: Limited Edition
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Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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