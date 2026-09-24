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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Monks Music
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692520
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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка
6 510 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088224218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Monks Music
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Abide With Me, Well, You Neednt, Ruby, My Dear, Off Minor, Epistrophy, Crepescule With Nellie
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка

Monks Music — один из лучших альбомов Телониуса Монка за всю историю, это волшебный сплав талантов, объединяющий множество джазовых традиций! Работу исполняет амбициозный септет Монка, в который входят Коулмен Хокинс и Джон Колтрейн на тенор-саксофоне. Лимитированное издание на виниле 180 г.. На Monks Music, записанном в июне 1957 года в Нью-Йорке для Riverside, пианист/композитор окружил себя выдающейся командой: трубач Рэй Коупленд, альт-саксофонист Джиджи Грайс, тенор-саксофонисты Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, басист Уилбур Уэр и барабанщик Арт Блейки. Что делает эту запись одной из самых захватывающих в карьере Монка, так это сложность материала в сочетании с калибром музыкантов, доступных для его исполнения, - говорит Филлипс. Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, две легенды тенор-саксофона, играют музыку Монка бок о бок. Это само по себе делает эту запись совершенно особенной. Это два артиста с очень разными стилями и два артиста, которые оказали глубокое влияние на легионы других саксофонистов.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088224218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Monks Music
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Abide With Me, Well, You Neednt, Ruby, My Dear, Off Minor, Epistrophy, Crepescule With Nellie
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Monks Music — один из лучших альбомов Телониуса Монка за всю историю, это волшебный сплав талантов, объединяющий множество джазовых традиций! Работу исполняет амбициозный септет Монка, в который входят Коулмен Хокинс и Джон Колтрейн на тенор-саксофоне. Лимитированное издание на виниле 180 г.. На Monks Music, записанном в июне 1957 года в Нью-Йорке для Riverside, пианист/композитор окружил себя выдающейся командой: трубач Рэй Коупленд, альт-саксофонист Джиджи Грайс, тенор-саксофонисты Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, басист Уилбур Уэр и барабанщик Арт Блейки. Что делает эту запись одной из самых захватывающих в карьере Монка, так это сложность материала в сочетании с калибром музыкантов, доступных для его исполнения, - говорит Филлипс. Джон Колтрейн и Коулмен Хокинс, две легенды тенор-саксофона, играют музыку Монка бок о бок. Это само по себе делает эту запись совершенно особенной. Это два артиста с очень разными стилями и два артиста, которые оказали глубокое влияние на легионы других саксофонистов.


Теги товара: Limited Edition
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Thelonious Monk - Monk's Music (Analogue) (0753088224218) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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