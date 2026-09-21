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Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка

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Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка - фото 1
Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кишлак
Альбом (сингл)
СХИК2
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка - фото 1
  • Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692470
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660285005655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кишлак
Альбом (сингл)
СХИК2
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Все, о чем мечтал (Intro 1), СХИК2 (Intro 2), Ржавый, Грязный Кайф, Мне хуево, Я утонул в своей ванной, Холодно, Мнение, Молча, Зависима, Фобия, Шмон, Светлячок, 15 препаратов, 25 Interlude, Кодировка, Романтика, Скучно, Я все
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка

СХИК2 - четвертый студийный альбом российского исполнителя Кишлак, выпущенный в 2024 году. В творчестве Кишлака основное внимание уделяется таким темам, как саморазрушение, зависимости и пороки. В этом альбоме Кишлак демонстрирует на собственном примере вредные последствия саморазрушения и предостерегает слушателей от повторения его ошибок. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Максим Сергеевич Фисенко, известный как Кишлак, родился 14 декабря 1998 года в Североморске. Его детство было омрачено психологическими травмами и трудностями, включая алкоголизм деда и отца, который избивал мать. Кишлак начал свою творческую деятельность с различных проектов, таких как Автостопом по фазе сна и Bisexual From The Village, которые он создавал и закрывал. Он выкладывал свою творчество на странице своего сообщества во ВКонтакте. Кишлак является российским музыкальным исполнителем, музыкантом и автором песен.



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660285005655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кишлак
Альбом (сингл)
СХИК2
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Все, о чем мечтал (Intro 1), СХИК2 (Intro 2), Ржавый, Грязный Кайф, Мне хуево, Я утонул в своей ванной, Холодно, Мнение, Молча, Зависима, Фобия, Шмон, Светлячок, 15 препаратов, 25 Interlude, Кодировка, Романтика, Скучно, Я все
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
СХИК2 - четвертый студийный альбом российского исполнителя Кишлак, выпущенный в 2024 году. В творчестве Кишлака основное внимание уделяется таким темам, как саморазрушение, зависимости и пороки. В этом альбоме Кишлак демонстрирует на собственном примере вредные последствия саморазрушения и предостерегает слушателей от повторения его ошибок. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Максим Сергеевич Фисенко, известный как Кишлак, родился 14 декабря 1998 года в Североморске. Его детство было омрачено психологическими травмами и трудностями, включая алкоголизм деда и отца, который избивал мать. Кишлак начал свою творческую деятельность с различных проектов, таких как Автостопом по фазе сна и Bisexual From The Village, которые он создавал и закрывал. Он выкладывал свою творчество на странице своего сообщества во ВКонтакте. Кишлак является российским музыкальным исполнителем, музыкантом и автором песен.


Теги товара: Rap
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