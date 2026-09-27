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Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка

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Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 1
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 2
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 3
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 4
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 5
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 6
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 7
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 8
Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 1
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 2
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 3
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 4
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 5
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 6
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 7
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 8
  • Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692391
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629608729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Persona Non Grata, R.E.M.F., Slipping Into Madness, Elitist, Prescribing Horror, The Beatings Will Continue (Until Morale Improves), The Years of Death and Dying, Clickbait, The Fires of Division, Cosa Del Pantano, Lunatic-liar-lord, Antiseed
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка

Exodus / Persona non grata - это потрясающий альбом, который не оставит вас равнодушными. Представляю вашему вниманию пикчер-диск (2LP) этого альбома, созданного группой Exodus. На этой виниловой пластинке вы найдете мощные риффы, энергичные мелодии и потрясающий вокал, который захватит вас с первых нот. Exodus создали что-то поистине удивительное - комбинацию тяжелого звука, насыщенного ритмами и злобой текстов, делая Persona non grata одним из самых влиятельных и значимых альбомов в их карьере. Купить эту виниловую пластинку - значит обладать настоящим музыкальным шедевром. Вы сможете наслаждаться каждой композицией, погружаясь в глубины звуков и переживая эмоции, которые передаются через музыку. Exodus не перестают удивлять своих поклонников и оставлять неповторимый след в истории металла. Не упустите возможность приобрести этот пикчер-диск Exodus / Persona non grata (2LP) и добавить его в свою коллекцию. Погрузитесь в мир мощного и безкомпромиссного звука, который захватит вас с первой же ноты. Купите виниловую пластинку "Exodus / Persona non grata" и насладитесь истинным величием металлической музыки.

Отзывы о товаре Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629608729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Persona Non Grata, R.E.M.F., Slipping Into Madness, Elitist, Prescribing Horror, The Beatings Will Continue (Until Morale Improves), The Years of Death and Dying, Clickbait, The Fires of Division, Cosa Del Pantano, Lunatic-liar-lord, Antiseed
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Exodus / Persona non grata - это потрясающий альбом, который не оставит вас равнодушными. Представляю вашему вниманию пикчер-диск (2LP) этого альбома, созданного группой Exodus. На этой виниловой пластинке вы найдете мощные риффы, энергичные мелодии и потрясающий вокал, который захватит вас с первых нот. Exodus создали что-то поистине удивительное - комбинацию тяжелого звука, насыщенного ритмами и злобой текстов, делая Persona non grata одним из самых влиятельных и значимых альбомов в их карьере. Купить эту виниловую пластинку - значит обладать настоящим музыкальным шедевром. Вы сможете наслаждаться каждой композицией, погружаясь в глубины звуков и переживая эмоции, которые передаются через музыку. Exodus не перестают удивлять своих поклонников и оставлять неповторимый след в истории металла. Не упустите возможность приобрести этот пикчер-диск Exodus / Persona non grata (2LP) и добавить его в свою коллекцию. Погрузитесь в мир мощного и безкомпромиссного звука, который захватит вас с первой же ноты. Купите виниловую пластинку "Exodus / Persona non grata" и насладитесь истинным величием металлической музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Exodus - Persona Non Grata (picture) (4065629608729) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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