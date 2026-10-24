Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279
Беспроводной пылесос КТ-5279 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Кнопка «Мощность» циклически переключает уровни мощности. Всего у пылесоса 2 уровня мощности. Индикаторы заряда горят во время работы. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше текущий уровень заряда аккумулятора. Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и щелевой насадки. Ворсовая щётка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, уборки в авто. Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. Беспроводной пылесос КТ-5279 комплектуется напольной насадкой с турбощеткой, которая помогает качественно справиться с уборкой. Светодиодная подсветка напольной щетки сделает уборку комфортной даже в затемнённых местах. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 0.8 л легко снимается и моется. В процессе уборки вы можете воспользоваться быстрой очисткой пылесборника. Для этого необходимо просто открыть крышку пылесборника, держа его над мусорным ведром. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые также можно вынуть и почистить. К пылесосу КТ-5279 прилагаются насадка «2 в 1» и кронштейн для настенного хранения устройства, а также блок питания для зарядки.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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