Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5168 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. Утомительный процесс превращается в лёгкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое! У данного пылесоса складная трубка. Такая конструкция позволит легко проникать даже в самые труднодоступные уголки квартиры без лишних усилий. Для вашего удобства вы можете нажать на кнопку механизма складной трубки и вытащить шланг, тогда трубка станет гибкой. После нажатия вы сможете выбрать наиболее удобное положение для уборки. При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос КТ-5168 превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах, для чистки мягкой мебели и многого другого. На панели управления расположены кнопка Вкл/Выкл, индикаторы скорости и заряда аккумулятора. В пылесосе 2 скорости. При включении пылесос автоматически будет работать на 1 скорости. Для переключения на 2 скорость нажмите на кнопку переключения скорости. Насадка 2 в 1 сочетает в себе узкую насадку и ворсовую щётку. Ворсовая часть подходит для чистки ковровых поверхностей, обивки. Узкая насадка позволит удалить загрязнения из самых труднодоступных мест. Пылесос оснащён манёвренной напольной щёткой, которая вращается в двух плоскостях. Она оснащена светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия. Обычное время зарядки составляет 4,5 часа. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 500 мл легко снимается и моется.