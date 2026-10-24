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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый

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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 1
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 2
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 3
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 4
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 5
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 6
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 7
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 8
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 9
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 10
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Время работы от аккумулятора
20 мин
Длина сетевого шнура
1.5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 1
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 2
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 3
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 4
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 6
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 7
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 8
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 9
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 10
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
9 650 руб.  13 740 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655945
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый
9 650 руб. -30%
13 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
20 мин
Время зарядки
4.5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х28х14
Вес, кг.
3.9

Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый

Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5168 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. Утомительный процесс превращается в лёгкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое! У данного пылесоса складная трубка. Такая конструкция позволит легко проникать даже в самые труднодоступные уголки квартиры без лишних усилий. Для вашего удобства вы можете нажать на кнопку механизма складной трубки и вытащить шланг, тогда трубка станет гибкой. После нажатия вы сможете выбрать наиболее удобное положение для уборки. При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос КТ-5168 превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах, для чистки мягкой мебели и многого другого. На панели управления расположены кнопка Вкл/Выкл, индикаторы скорости и заряда аккумулятора. В пылесосе 2 скорости. При включении пылесос автоматически будет работать на 1 скорости. Для переключения на 2 скорость нажмите на кнопку переключения скорости. Насадка 2 в 1 сочетает в себе узкую насадку и ворсовую щётку. Ворсовая часть подходит для чистки ковровых поверхностей, обивки. Узкая насадка позволит удалить загрязнения из самых труднодоступных мест. Пылесос оснащён манёвренной напольной щёткой, которая вращается в двух плоскостях. Она оснащена светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия. Обычное время зарядки составляет 4,5 часа. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 500 мл легко снимается и моется.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
20 мин
Время зарядки
4.5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной вертикальный пылесос КТ-5168 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. Утомительный процесс превращается в лёгкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое! У данного пылесоса складная трубка. Такая конструкция позволит легко проникать даже в самые труднодоступные уголки квартиры без лишних усилий. Для вашего удобства вы можете нажать на кнопку механизма складной трубки и вытащить шланг, тогда трубка станет гибкой. После нажатия вы сможете выбрать наиболее удобное положение для уборки. При отсоединении удлинительной трубки вертикальный пылесос КТ-5168 превращается в ручной пылесос. Это идеальный помощник для уборки в труднодоступных местах, для чистки мягкой мебели и многого другого. На панели управления расположены кнопка Вкл/Выкл, индикаторы скорости и заряда аккумулятора. В пылесосе 2 скорости. При включении пылесос автоматически будет работать на 1 скорости. Для переключения на 2 скорость нажмите на кнопку переключения скорости. Насадка 2 в 1 сочетает в себе узкую насадку и ворсовую щётку. Ворсовая часть подходит для чистки ковровых поверхностей, обивки. Узкая насадка позволит удалить загрязнения из самых труднодоступных мест. Пылесос оснащён манёвренной напольной щёткой, которая вращается в двух плоскостях. Она оснащена светодиодной подсветкой для комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия. Обычное время зарядки составляет 4,5 часа. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим качественную очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой и грубой очистки с металлической сеткой, которые также легко можно вынуть и почистить. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 500 мл легко снимается и моется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5168-2 черно-зеленый - по цене 9650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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