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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117

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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 1
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 2
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 3
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 4
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 5
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 6
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 7
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 8
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Длина сетевого шнура
1.5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 1
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 2
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 3
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 4
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 6
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 7
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 8
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
8 100 руб.  11 240 руб. 

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В наличии
Код товара: 520081
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117
8 100 руб. -28%
11 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
инструкция, блок питания, аккумулятор, кронштейн, удлинительная трубка, узкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
отсоединяемый ручной пылесос
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Время зарядки
5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х27х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117

Беспроводной пылесос КТ-5117 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Пылесос комплектуется турбощёткой для качественной очистки гладких и ковровых покрытий. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1» с ворсовой частью для труднодоступных мест, узкая насадка и дополнительный держатель насадок на удлинительной трубке. Кнопки включения и выбора скорости пылесоса находятся на рукоятке, что позволяет вам с удобством и быстротой включить и выключить прибор, а также выбрать нажатием одну из двух скоростей работы. На низкой скорости пылесос работает до 34 минут.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117

Источник: Яндекс Маркет
04.10.2022
Маргарита Ковальская

Достоинства:
Удобный

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень удобный. Заряда батареи хватает на уборку дома.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Екатерина Фролова

Достоинства:
Легкий, маневренный

Недостатки:
Для этой цены нет

Комментарий:
Пользуюсь уже больше 2 месяцев. Он отрабатывает каждую копеечку которую стоит. Мне заряда хватает на уборку 40 кв.м, с тщательной обработкой ковров. Справляется на ура. Да, это не дайсон, надо проводить по месту несколько раз, но меня это совсем не смущает. Есть вертикальная парковка. ? удивляет качеством ??
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Анна Шишкина

Достоинства:
Супер вещь, вместо веника, что бы где не рассыпалось просто кайф! Цена=качество

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Давно хотела беспроводной пылесос, пользуемся и дома и в машине! Всё супер! Спасибо Кит форт!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2022
Наталья Юшкова

Достоинства:
Легкий, простой в управлении. Хорошо собирает грязь с пола. Будет слабоват для ковров. Легко чистить контейнер с мусором и щетку. Аккумулятора хватает на 3 уборки площадью 50 кв.м.

Недостатки:
Не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Марина И.

Достоинства:
Достаточно лёгкий и удобный пылесос. Аккумулятор работает 30 минут на одном заряде. Очень уборный держатель для насадок , который крепится на трубу , тем самым они всегда в одном месте . Фильтры и турбощетка достаточно просто вынимаются , их легко чистить , так же фильтры можно мыть под проточной водой . Внизу есть подсветка , она недостаточно яркая , но в принципе она там и не нужна . Так же в комплекте есть настенный держатель , что не мало важно . Пользуюсь только второй скоростью , так как первая слишком слабая .

Недостатки:
Недостатков не найдено

Комментарий:
Цена качества соответсвует . Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2022
Александра П.

Достоинства:
Удобен в использовании, лёгкий, манёвренный, быстрая очистка, многофункциональный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Пылесос выполняет все поставленные задачи: собирает мелкий мусор, шерсть от животных и пыль, как с пола, так и с других поверхностей.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2022
Валерия к.

Достоинства:
Маленький и маневренный. Не шумный. Красивый. Достаточно для его размеров сила мощности.

Недостатки:
Неудобные дополнительные насадки. Быстро забивается контейнер

Комментарий:
Я пользуюсь фирмой китфорт уже давно. В орсинале есть чайники, увлажнитель, отпариватель. Поэтому при выборе пылесоса я смотрела именно эту марку, потому что по соотношению цены-качества это лучшее. О самом пылесосе: пылесос не особо мощный, но кошачий наполнитель и песок прекрасно собирает. Из минусов, две дополнительные насадки кажутся не очень удобными, пока не нашла им применения. Из плюсов: есть подсветка, очень маневренный, хорошо держит аккумулятор, для маленькой квартиры лучшее решение. Так же из плюсов — цена, потому что остальные беспроводные пылесосы гораздо дороже, но либо не держат заряд, либо слабая мощность за счёт аккумулятора и хлипкого пластикового корпуса, чего в данной модели нет. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2022
Юлия Прокофьева

Достоинства:
Достаточно тихий. Стильный.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пыль, шерсть и крошки на ура. Справился даже с песком на входном коврике. Мощность для вертикального пылесоса хорошая. Недостатков пока для себя не нашли!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2022
Юлия Копанева

Достоинства:
Лёгкий манёвренный пылесос, после большого проводного пылесоса кажется игрушкой. Отлично справляется с мусором локально, с этой целью и брали, так как есть ещё и робот пылесос. Очень стильно выглядит. Управление без шлангов удобное и легкое . Работает тихо и это приятно. Очень удобно чистить стакан от собранного мусора и пыли. Брали с хорошей скидкой так что цена качество соответствует.

Недостатки:
Пока не обнаружены

Комментарий:
Как не основной, а дополнительный пылесос рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
инструкция, блок питания, аккумулятор, кронштейн, удлинительная трубка, узкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
0.5 л
Регулятор мощности
есть
Дополнительные функции
отсоединяемый ручной пылесос
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
150
Время работы от аккумулятора
34 мин
Время зарядки
5 ч
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной пылесос КТ-5117 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Пылесос комплектуется турбощёткой для качественной очистки гладких и ковровых покрытий. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1» с ворсовой частью для труднодоступных мест, узкая насадка и дополнительный держатель насадок на удлинительной трубке. Кнопки включения и выбора скорости пылесоса находятся на рукоятке, что позволяет вам с удобством и быстротой включить и выключить прибор, а также выбрать нажатием одну из двух скоростей работы. На низкой скорости пылесос работает до 34 минут.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2022
Маргарита Ковальская

Достоинства:
Удобный

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень удобный. Заряда батареи хватает на уборку дома.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2022
Екатерина Фролова

Достоинства:
Легкий, маневренный

Недостатки:
Для этой цены нет

Комментарий:
Пользуюсь уже больше 2 месяцев. Он отрабатывает каждую копеечку которую стоит. Мне заряда хватает на уборку 40 кв.м, с тщательной обработкой ковров. Справляется на ура. Да, это не дайсон, надо проводить по месту несколько раз, но меня это совсем не смущает. Есть вертикальная парковка. ? удивляет качеством ??
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2022
Анна Шишкина

Достоинства:
Супер вещь, вместо веника, что бы где не рассыпалось просто кайф! Цена=качество

Недостатки:
Нету

Комментарий:
Давно хотела беспроводной пылесос, пользуемся и дома и в машине! Всё супер! Спасибо Кит форт!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2022
Наталья Юшкова

Достоинства:
Легкий, простой в управлении. Хорошо собирает грязь с пола. Будет слабоват для ковров. Легко чистить контейнер с мусором и щетку. Аккумулятора хватает на 3 уборки площадью 50 кв.м.

Недостатки:
Не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2022
Марина И.

Достоинства:
Достаточно лёгкий и удобный пылесос. Аккумулятор работает 30 минут на одном заряде. Очень уборный держатель для насадок , который крепится на трубу , тем самым они всегда в одном месте . Фильтры и турбощетка достаточно просто вынимаются , их легко чистить , так же фильтры можно мыть под проточной водой . Внизу есть подсветка , она недостаточно яркая , но в принципе она там и не нужна . Так же в комплекте есть настенный держатель , что не мало важно . Пользуюсь только второй скоростью , так как первая слишком слабая .

Недостатки:
Недостатков не найдено

Комментарий:
Цена качества соответсвует . Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2022
Александра П.

Достоинства:
Удобен в использовании, лёгкий, манёвренный, быстрая очистка, многофункциональный.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Пылесос выполняет все поставленные задачи: собирает мелкий мусор, шерсть от животных и пыль, как с пола, так и с других поверхностей.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2022
Валерия к.

Достоинства:
Маленький и маневренный. Не шумный. Красивый. Достаточно для его размеров сила мощности.

Недостатки:
Неудобные дополнительные насадки. Быстро забивается контейнер

Комментарий:
Я пользуюсь фирмой китфорт уже давно. В орсинале есть чайники, увлажнитель, отпариватель. Поэтому при выборе пылесоса я смотрела именно эту марку, потому что по соотношению цены-качества это лучшее. О самом пылесосе: пылесос не особо мощный, но кошачий наполнитель и песок прекрасно собирает. Из минусов, две дополнительные насадки кажутся не очень удобными, пока не нашла им применения. Из плюсов: есть подсветка, очень маневренный, хорошо держит аккумулятор, для маленькой квартиры лучшее решение. Так же из плюсов — цена, потому что остальные беспроводные пылесосы гораздо дороже, но либо не держат заряд, либо слабая мощность за счёт аккумулятора и хлипкого пластикового корпуса, чего в данной модели нет. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2022
Юлия Прокофьева

Достоинства:
Достаточно тихий. Стильный.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пыль, шерсть и крошки на ура. Справился даже с песком на входном коврике. Мощность для вертикального пылесоса хорошая. Недостатков пока для себя не нашли!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2022
Юлия Копанева

Достоинства:
Лёгкий манёвренный пылесос, после большого проводного пылесоса кажется игрушкой. Отлично справляется с мусором локально, с этой целью и брали, так как есть ещё и робот пылесос. Очень стильно выглядит. Управление без шлангов удобное и легкое . Работает тихо и это приятно. Очень удобно чистить стакан от собранного мусора и пыли. Брали с хорошей скидкой так что цена качество соответствует.

Недостатки:
Пока не обнаружены

Комментарий:
Как не основной, а дополнительный пылесос рекомендую.


Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5117 - по цене 8100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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