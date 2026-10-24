Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб.
В наличии
Код товара: 708768
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х13
Вес, кг.
3.4
Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 260 руб.2565 руб. в СплитВертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20
-
В наличииЦена 10 500 руб.2625 руб. в СплитПылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой
-
В наличииЦена 10 750 руб. 14 990 руб.2688 руб. в СплитПылесос беспроводной Kitfort КТ-5161-1 темно-серый
-
В наличииЦена 11 350 руб. 16 240 руб.2838 руб. в СплитПылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-3 бело-синий
-
В наличииЦена 11 520 руб.2880 руб. в СплитПылесос беспроводной Rondell RDE-2070
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитВертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray
-
В наличииЦена 12 980 руб. 18 740 руб.3245 руб. в СплитПылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитВертикальный пылесос J40 TROUVER
-
В наличииЦена 13 330 руб. 19 120 руб.3333 руб. в СплитПылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555
-
В наличииЦена 13 690 руб. 29 370 руб.3423 руб. в СплитВертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8...
-
В наличииЦена 13 930 руб.3483 руб. в СплитПылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитПылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338 - по цене 10750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5338