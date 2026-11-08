Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Ufesa U5 Digital
Пылесос вертикальный Ufesa U5 Digital беспроводной, 300 Вт, сочетает компактность и высокую производительность для ежедневной уборки. С вертикальной парковкой он легко хранится в любом углу квартиры, не занимая много места, а эргономичная ручка позволяет маневрировать без усталости. Подсветка зоны уборки освещает даже мелкие частицы пыли на полу, обеспечивая полную чистоту без пропусков. Турбощетка эффективно справляется с коврами и гладкими поверхностями, собирая шерсть и грязь за один проход. Регулировка мощности в 300 Вт дает возможность адаптировать пылесос под разные задачи: от легкой уборки паркета до интенсивной чистки ковров. Съемный ручной блок превращает вертикальный пылесос в мобильный инструмент для потолков и полок, а щелевая насадка проникает в углы и щели, удаляя накопленную пыль. Щетка для мебели 2 в 1 гибко очищает обивку и шторы, предотвращая распространение аллергенов. Защита от перепадов напряжения и автоматическое отключение аккумулятора добавляют надежности, продлевая срок службы. Этот пылесос вертикальный для дома подойдет семьям с детьми или животными, где нужна быстрая уборка без проводов и лишнего шума. Пылесос для дома мощный справится с крупными загрязнениями, а комплект насадок расширяет возможности для мебели и труднодоступных зон. В результате поддерживать порядок становится проще, а воздух в помещении остается свежим дольше.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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