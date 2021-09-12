Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
КТ-555
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%13 660 руб. 19 120 руб.
В наличии
Код товара: 311799
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 660 руб. -29%
19 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
КТ-555
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1700
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
5
Время работы от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х23
Вес, кг.
7.3
Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555
Вертикальные пылесосы
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Бренд
Тип товара
КТ-555
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1700
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
5
Время работы от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Вертикальные пылесосы
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Достоинства:
Пылесосит и моет одновременно. длинный шнур. съемный парогенератор это топ)
Недостатки:
Довольно шумный.
Комментарий:
Взяли эту модель по совету подруге, у нее такая же модель. Пылесос очень мощный. Хорошо засасывает и делает влажную уборку. У нас живет две кошки, сами понимаете шерсти много и он с ней справляется на ура. С ковра прям отлично убирает мусор. После простого пылесоса пришлось привыкнуть к его манерности. Больше подходит для больших просторных квартир. Мама оценила парогенератор. Одежду отпаривали и в туалете плитку почистили паром. Покупкой довольны)
Достоинства:
Цена, комплектация
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Купили данную модель, т.к. ребенок начал ползать. Времени на уборку обычным пылесосом + помыть полы не хватает. С этим пылесосом на уборку уходит 15-20 мин. Мощность всасывания хорошая (думала будет слабже). Коврики надо придерживать ногой, иначе не сдвинуть пылесос. По весу для меня тяжеловат. Держу двумя руками. Многие пишут, что ломается ручка. Да, на вид пластик, на первый взгляд доверия не внушает. Но есть дополнительная ручка, чтобы можно было придерживать пылесос второй рукой, думаю, так ручка прослужит дольше.
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555 - данный товар вы можете купить по цене 13660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort 6 в 1 Kitfort КТ-555
Достоинства:
Пылесосит и моет одновременно. длинный шнур. съемный парогенератор это топ)
Недостатки:
Довольно шумный.
Комментарий:
Взяли эту модель по совету подруге, у нее такая же модель. Пылесос очень мощный. Хорошо засасывает и делает влажную уборку. У нас живет две кошки, сами понимаете шерсти много и он с ней справляется на ура. С ковра прям отлично убирает мусор. После простого пылесоса пришлось привыкнуть к его манерности. Больше подходит для больших просторных квартир. Мама оценила парогенератор. Одежду отпаривали и в туалете плитку почистили паром. Покупкой довольны)
Достоинства:
Цена, комплектация
Недостатки:
Пока не выявлено
Комментарий:
Купили данную модель, т.к. ребенок начал ползать. Времени на уборку обычным пылесосом + помыть полы не хватает. С этим пылесосом на уборку уходит 15-20 мин. Мощность всасывания хорошая (думала будет слабже). Коврики надо придерживать ногой, иначе не сдвинуть пылесос. По весу для меня тяжеловат. Держу двумя руками. Многие пишут, что ломается ручка. Да, на вид пластик, на первый взгляд доверия не внушает. Но есть дополнительная ручка, чтобы можно было придерживать пылесос второй рукой, думаю, так ручка прослужит дольше.