Top.Mail.Ru
Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 1
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 2
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 3
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 4
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 5
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 6
Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
синий
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
500
Мощность всасывания
26 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
80
Длина сетевого шнура
1.5
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 1
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 2
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 3
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 4
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 5
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 6
  • Беспроводной пылесос Ufesa U7 Digital Animal - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 310 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal
17 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
синий
Комплектация
Щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом, турбощётка/электрощётка, насадка для удаления шерсти животных, аксессуар для настенного монтажа
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
500
Мощность всасывания
26 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
80
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal

Вертикальный беспроводной пылесос с цифровым бесщеточным двигателем обеспечивает максимальную мощность 500 Вт и силу всасывания более 26 кПа, поддерживает четыре режима работы и оснащен HEPA-фильтром для эффективного удаления пыли и аллергенов. Продуманная конструкция включает моторизованную щетку с LED-подсветкой для уборки в труднодоступных местах, специальную насадку для удаления шерсти домашних животных и цифровой сенсорный дисплей для легкого управления. Съемный литий-ионный аккумулятор объемом 2200 мА·ч обеспечивает до 80 минут автономной работы, а быстрая зарядка за 4 часа и комплект насадок делают устройство универсальным для различных типов поверхностей. Инновационная шарнирная рука облегчает маневрирование, а складная конструкция и аксессуар для настенного монтажа позволяют удобно хранить пылесос даже в небольших помещениях.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
синий
Комплектация
Щелевая насадка, щетка для мебели с ворсом, турбощётка/электрощётка, насадка для удаления шерсти животных, аксессуар для настенного монтажа
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
500
Развернуть
Мощность всасывания
26 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
80
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный беспроводной пылесос с цифровым бесщеточным двигателем обеспечивает максимальную мощность 500 Вт и силу всасывания более 26 кПа, поддерживает четыре режима работы и оснащен HEPA-фильтром для эффективного удаления пыли и аллергенов. Продуманная конструкция включает моторизованную щетку с LED-подсветкой для уборки в труднодоступных местах, специальную насадку для удаления шерсти домашних животных и цифровой сенсорный дисплей для легкого управления. Съемный литий-ионный аккумулятор объемом 2200 мА·ч обеспечивает до 80 минут автономной работы, а быстрая зарядка за 4 часа и комплект насадок делают устройство универсальным для различных типов поверхностей. Инновационная шарнирная рука облегчает маневрирование, а складная конструкция и аксессуар для настенного монтажа позволяют удобно хранить пылесос даже в небольших помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос Ufesa U7 Digital Animal – стоимость товара 17310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...